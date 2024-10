Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

KIRCHEN – Erfolgreiches fünftes Unternehmensnetzwerktreffen der Verbandsgemeinde Kirchen bei Dellner Bubenzer in Wehbach – Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) führte das fünfte Netzwerktreffen der Unternehmer durch und knüpft unter anderem an die Thematik der Gewinnung von Auszubildenden an.

Im September fand das fünfte Treffen des Unternehmensnetzwerkes der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) statt. Dellner Bubenzer in Kirchen-Wehbach hatte dafür die Türen geöffnet. „Als Teil des Unternehmensnetzwerkes der Wirtschaftsförderung der VG Kirchen haben wir gerne unsere Räumlichkeiten bereitgestellt, um den lockeren Austausch zu gewährleisten. Auch wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen zur Findung von Auszubildenden. Daher stand für uns außer Frage, die Pforten zu öffnen und dem Netzwerk einen Einblick in unsere vielfältige Arbeit zu geben“, so Alina Lubczyk, Personalreferentin bei Dellner Bubenzer.

Es wurden an dem Abend wieder die verschiedensten Themen angesprochen. Vom Breitbandausbau über die anstehende Großbaustelle bei der Ortsdurchfahrt in Niederschelderhütte bis hin zu der Suche nach Auszubildenden. Zu allen Themen wurde Rede und Antwort gestanden und gemeinsam lösungsorientiert gearbeitet, um Wege des Fortschritts zu erzielen.

Bereits beim letzten Treffen im Waldhof wurde die Thematik der Vernetzung der Schulen mit den Unternehmen und das Näherbringen der Ausbildungsberufe an potentielle Auszubildende besprochen. Die aktive Schüleransprache stand im Vordergrund. „Nun sind wir froh, dass wir uns über die weitere Vorgehensweise austauschen konnten. Für uns besteht jetzt die Aufgabe darin, den Wunsch der Unternehmen umzusetzen und eine separate Seite auf der Homepage der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen zu erstellen. Diese soll eine Kurzvorstellung der Unternehmen und die zu besetzenden Ausbildungsplätze beinhalten. So kann gezielt nach heimatnahen Ausbildungsberufen geschaut werden. Hintergrund ist, dass die Betriebe ihre Auszubildenden in erster Linie vor Ort aus der Verbandsgemeinde Kirchen gewinnen. Von weiter weg wird es für 16-Jährige schwierig, den Ausbildungsbetrieb zu erreichen. Auch hier werden wir auf unser Netzwerk zugehen und die Unternehmen ansprechen, sodass sie sich beteiligen und die Plattform mit Leben füllen können“, berichtet Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen. Die Unternehmensseite auf der Homepage der Wirtschaftsförderung soll zudem im Mitteilungsblatt und in den Schulen vor Ort regelmäßig beworben werden. Im Nachgang an die Austauschrunde erhielten dann noch alle Netzwerker einen ausführlichen Einblick in die Technik, Lagerung und Arbeitsweisen bei Dellner Bubenzer.

Die Planung für das nächste Netzwerktreffen ist bereits in vollem Gange, denn man möchte die erarbeiteten Ansätze weiter vorantreiben. „Wir konnten neue Teilnehmer verzeichnen und sind immer wieder erstaunt, welchen Input die Unternehmer mit einbringen“, so Riccarda Vitt, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen und Ansprechpartnerin für das Unternehmensnetzwerk. Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen kann bei Interesse gerne kontaktiert werden unter wfk@kirchen-sieg.de oder online www.wfk-sieg.de.

Foto: Die Teilnehmenden des Unternehmensnetzwerktreffens erhielten auch Einblick in die Strukturen bei Dellner Bubenzer. Foto: R. Vitt