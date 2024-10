Veröffentlicht am 7. Oktober 2024 von wwa

LINKENBACH – Landkreis-Solarexperten persönlich befragen – Solarbotschafter stehen Rede und Antwort bei „SolarKreis NR-Messe“ am 10. Oktober im Außerschulischen Lernort in Linkenbach

Der Klimaschutz ist für den Landkreis Neuwied eine der obersten Handlungsanleitungen und das nicht nur in der grauen Theorie. „Unseren selbstgesteckten Vorgaben haben wir mit der Einrichtung unserer Stabsstelle `Energie, Klima, Umwelt´ und der Anstellung von Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn schon früh Rechnung getragen“, stellt Landrat Achim Hallerbach fest.

Seitdem gehen die beiden Damen emsig zu Werke und haben ihrerseits mit der Schaffung der Solarbotschafter personelle Weichen in Richtung Klimaschutz gestellt. Auf der „SolarKreis NR-Messe“ am 10. Oktober 2024 besteht im Außerschulischen Lernort in Linkenbach die Gelegenheit zur unmittelbaren Kontaktaufnahme. Das auf privater Ebene angesiedelte Modell der Solarbotschafter gibt es im Kreis Neuwied allerdings schon seit über zwei Jahren.

Wer sich für Photovoltaik- und Solarthermie interessiert, hat seitdem Gelegenheit, sich bei den Solarbotschaftern darüber zu informieren, wie der eigene Solarstrom oder wie Wärme zu Hause erzeugt werden kann. Um das Ganze möglichst anschaulich zu gestalten, zeigen die Solarbotschafter die verwendeten Systeme und die entsprechende Stromnutzung ganz unverbindlich bei einem persönlichen Besuch. Dafür konnten die Solarbotschafter bis jetzt über die Homepage der Kreisverwaltung Neuwied und seit neuestem über das Klimaschutzportal erreicht werden.

Komplett sind die Solarbotschafter am 10. Oktober 2024 am Außerschulischen Lernort in Linkenbach versammelt. Von 14 Uhr bis 18 Uhr stehen die Experten für alle Fragen zu den verschiedenen Systemen zur Verfügung und sprechen über ihre Anlagen. Unter allen Besuchern verlost die Stabstelle Energie Kima Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied zwei 800W Mini-PV-Anlagen für Balkon und Garten.

Als Orientierung für die eigene Energiewende sind diese hilfreichen Gespräche sowohl unabhängig als auch kostenlos. Vor allem ist der Dialog authentisch, denn er wird mit Menschen geführt, die stolz auf ihre Einsparungen und den Beitrag zum Klimaschutz sind.

Mit der Vermittlung ihren Erfahrungen von der ersten Idee bis zur ersten Steuererklärung werden die Solarbotschafter umfassende Aufklärungsarbeit leisten. Welche Versicherung ist geeignet, oder welcher Überspannungsschutz ist eingebaut? Darauf wie auch auf Fragen nach Qualitätsunterschieden und dem Typ der Anlage, der für die jeweiligen Bedürfnisse am besten geeignet erscheint, geben die Solarbotschafter persönlich Antwort. Dies ist umso hilfreicher, als dass es im Internet mittlerweile eine Masse an Informationen gibt, die mehr verwirren, als aufklären.

Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher ihre PV-Anlage von Klimaschutzmanagerin Janine Sieben mit Hilfe des Solarkatasters Rheinland-Pfalz kostenlos vor Ort dimensionieren lassen. Diese Dimensionierung dient unter anderem auch dazu, den voraussichtlichen Ertrag einer Photovoltaikanlage am Haus ebenso zu ermitteln wie den voraussichtlichen Zeitpunkt ihrer Amortisation.

„Selbst, wer schon konkrete Fragen oder auch Schwierigkeiten mit der eigenen Anlage hat, kann auf die große Erfahrung der Solarbotschafter setzen, so dass gemeinsam Lösungsmöglichkeiten gefunden werden“, hofft Janine Sieben auf viele Interessenten, für die zudem die Möglichkeit besteht, einen Blick in das Meldeportal des Netzbetreibers Syna zu werfen. Mit ein paar Eingaben online, können dort kleine wie große PV-Anlagen angemeldet werden. Bei der Messe unter dem Motto „Aufklären, Motivieren und Vorbild sein“ werden im Übrigen weder Verkaufsgespräche geführt noch Produkte verkauft.

Landrat Hallerbach und Klimaschutzmanagerin Sieben sind überzeugt vom neuen Format und rufen zur Teilnahme auf: „Wer den Klimaschutz auch im täglichen Leben nachhaltig umsetzen möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse. Besuchen Sie uns in Linkenbach und machen Sie den ersten Schritt mit uns gemeinsam!“

Foto: Auch Landrat Achim Hallerbach, Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn freuen sich darauf: Die Solarbotschafter des Landkreises Neuwied stehen bei der „SolarKreis NR-Messe“ am 10. Oktober 2024 im Außerschulischen Lernort in Linkenbach Rede und Antwort. Der Landkreis nimmt auch gerne weitere Solarbotschafter auf. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied