Veröffentlicht am 8. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied freut sich auf ein kürbisreiches Markttage-Wochenende – Kürbisausstellung erfüllt die Innenstadt mit Herbstmagie

Sie sind groß und orange, haben eine harte Schale und ein schmackhaftes Inneres – und sie stehen wie kaum etwas anderes für den Herbst. Kürbisse sind nicht nur in der Küche vielseitig einsetzbar, sie sind auch überaus dekorativ, schließlich gibt es sie als Zierkürbisse in fast allen Größen, Formen und Farben. Aus diesem Grund hat sich das Neuwieder Amt für Stadtmarketing überlegt, den Kürbis zum Star der diesjährigen Markttage zu küren. „Unsere Marktbesucherinnen und -besucher dürfen sich am 12. und 13. Oktober auf ein Wochenende rund um den Kürbis freuen“, verrät Veranstaltungsleiterin Melina Manns.

Kürbiskunst schmückt die Neuwieder Innenstadt

Rund um die Verkaufs- und Verpflegungsstände auf dem Luisenplatz sollen zahlreiche Kürbisse für so manchen Hingucker sorgen und die Gäste in eine magische Herbstwelt entführen. Aus vielen kleineren Kürbissen entsteht eine beeindruckende Großfigur, die von zwei Seiten aus betrachtet werden kann. Der Aufbau des überdimensionalen Kürbiskunstwerks kann ab Donnerstag, 10. Oktober, in der Innenstadt live mitverfolgt werden. Zudem werden am Marktwochenende vier Riesenkürbisse vor Ort von professionellen Kürbisschnitzern mit Neuwieder Sehenswürdigkeiten und Anekdoten aus der Deichstadt verziert. Ein weiteres Highlight bildet die Sortenschau, bei welcher insgesamt 100 verschiedene Kürbisarten aus aller Welt in den Schaufenstern teilnehmender Geschäfte in der Innenstadt sowie an der Tourist-Information zu sehen sein werden.

Sowohl die Großfigur, als auch die Riesenkürbisse im Neuwied-Design sollen auch nach dem Markttage-Wochenende in der Innenstadt verbleiben, um dort für herbstliche Stimmung zu sorgen. Auch darüber, was nach dem Ende der Aktionszeit mit den vielen Kürbissen geschehen soll, hat sich das Team des Stadtmarketings Gedanken gemacht: Interessierte können sich per E-Mail an stadtmarketing@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 164 melden, um eine Weiterverwendung der Kürbisse der Großfigur nach dem Ende der Aktion zu besprechen.

Kürbis-Gewinnspiel und Kindermitmachaktionen

Bevor es so weit ist, spielen die Kürbisse aber erst einmal die Hauptrolle in einem Gewinnspiel, bei dem es drei Cityschexs zu gewinnen gibt. In den Schaufenstern teilnehmender Neuwieder Händler werden vom 8. bis zum 19. Oktober verschiedenste Kürbisse aus aller Welt zu finden sein. Auf den Sortenschildern einiger Exemplare sind Buchstaben versteckt, die richtig zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Dieses muss auf eine Teilnahmekarte eingetragen und die Karte dann bis zum 19. Oktober in den gekennzeichneten Briefkasten an der Tourist-Information, Marktstraße 59, eingeworfen werden. Bei den Cityschexs handelt es sich um besondere Einkaufsgutscheine, die in Neuwied bei vielen teilnehmenden Partnern in Handel und Gastronomie eingelöst werden können. Die Teilnahmekarten sind im Gewinnspielzeitraum in der TI und bei allen teilnehmenden Händlern erhältlich. Alle Infos zum Gewinnspiel können online unter www.neuwied.de/kuerbisgewinn nachgelesen werden.

Auch für die jüngsten Marktbesucher hat sich das Team vom Stadtmarketing tolle Angebote rund um das Thema Kürbis überlegt. Am Mini-ZOB können Kinder bei einer großen betreuten Mitmachaktion aus Kürbissen eigene kleine Kunstwerke erschaffen. Zu diesem Zweck werden sowohl die Kürbisse als auch das passende Schnitzwerkzeug für die Kinder bereitgestellt. So können sich die Kinder bei der Arbeit an den Kürbissen oder beim Ausmalen von Bildern mit Kürbismotiven kreativ austoben.

Neuwieder Markttage begrüßen den goldenen Oktober

Die Markttage gehören zum festen Inventar des Neuwieder Veranstaltungskalenders. Am 12. und 13. Oktober verwandelt sich die Innenstadt rund um den Luisenplatz – nicht nur aufgrund der Kürbisausstellung – wieder in eine herbstliche Erlebnislandschaft. Zahlreiche Stände locken mit lokalen Spezialitäten und Kunsthandwerk, das Weindorf und das historische Heerlager der Neuwieder Ehrengarde laden zum gemütlichen Verweilen ein. Am Sonntag, 13. Oktober, öffnet auch der stationäre Handel in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag seine Pforten. Sämtliche Kürbiskunst-Aktionen bei den diesjährigen Markttagen werden durch das Landesförderprogramm „Innenstadt-Impulse“ ermöglicht. Foto: Franz-Josef-Dehenn (3) – Simon Zimpfer (1)