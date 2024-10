Veröffentlicht am 12. Oktober 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Antidemokratisches Verhalten in Deutschland – und wie wir dagegen aktiv werden können – kostenfreier Onlinevortrag

In Kooperation von KreisVolkshochschule Neuwied und Mehrgenerationenhaus Neustadt findet am 28. Oktober ab 18 Uhr der kostenfreie Online-Vortrag „Antidemokratisches Verhalten“ in Deutschland statt.

Die letzte „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt: Jeder zehnte Befragte in Deutschland ist grundsätzlich verschiedenen Minderheiten gegenüber feindselig und diskriminierend eingestellt. Empirisch ist mittlerweile gut belegt: Wer ganz allgemein Hierarchien zwischen sozialen Gruppen befürwortet, der tendiert mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht nur zur Abwertung einer spezifischen Gruppe, sondern in der Regel auch zur Abwertung einer ganzen Reihe von Gruppen. Man spricht daher vom Syndrom der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Der online-Vortrag zielt darauf ab, ein Grundwissen über die Inhalte sowie das Ausmaß Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Deutschland zu vermitteln und Strategien und Wege aufzuzeigen, wie jeder von uns auf Antidemokratisches Äußerungen reagieren kann. Einem inhaltlichen Input folgt eine kurze Diskussionsrunde. Aufgrund von Fördermitteln durch das Land ist der Vortrag mit Referentin Ronja Lindenberg kostenfrei. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G197