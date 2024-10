Veröffentlicht am 5. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Bei strahlendem Sonnenschein fand der diesjährige Wandertag VdK Ortsverein Wissen statt.

Über 50 Mitglieder konnten am Samstagnachmittag vom Vorsitzenden Thomas Schilling am „Wanderparkplatz Streuobstwiese“ in Mittelhof zur Wanderung begrüßt werden. Auch in diesem Jahr war das Wetter super, bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde durch Wald und Flur bis zu einer alten, großen Eiche gewandert. Zur großen Freude aller Wanderer wurde hier vom Vorstandsmitglied Michael Kostka eine, wegen der warmen Temperaturen, dringende benötigte Erfrischung in Form von diversen kühlen Getränken angeboten. Frisch gestärkt ging es nun die restlichen Kilometer bergab bis Steckenstein.

Im Gasthof Cordes warteten die berühmten Schnitzel und Salate, sowie gekühlte Getränke auf die hungrigen und durstigen Wanderer. Im Biergarten, sowie in Räumlichkeiten in der Gaststätte wurde nach dem Essen noch gemütlich zusammengesessen und „jetruscht und jelaacht“ bis sich alle zum Heimweg aufmachten. Wir vom Vorstand hoffen, dass es Allen gefallen hat und würden uns freuen euch im nächsten Jahr beim Wandern wiederzusehen

Hier noch einen wichtigen Hinweis: Die Außensprechtage der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Wissen finden nun im Büro des City- Managers im Kellergeschoss der Westerwald Bank (Filiale Wissen) statt. Zugang über den unteren Eingang am „Platz des Wissener Jahrmarktes“. Vereinsbericht: Gerhard Horneck – Fotos: VdK OV Wissen