Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Lesetipps für kühle Zeiten – Literaturkreis „Bücherwürmer“ lädt zu seiner ersten Buchvorstellung

Wenn es immer früher dunkel wird und man sich eher in eine Decke kuschelt als auf dem Balkon zu sitzen, ist auch die Zeit für ein gutes Buch. Doch was soll man wählen? Die Klappentexte liefern nicht immer den richtigen Einblick, und selbst hoch gelobte Bestseller treffen nicht zwangsläufig den eigenen Geschmack. Orientierung geben am Donnerstag, 10. Oktober, die „Bücherwürmer von der Post“ aus Weyerbusch. Ab 19.30 Uhr stellen sie einige ihrer Lieblingswerke im Gasthof zur Post vor.

Der Literaturkreis des brodvereins e.V. hat sich aufgrund seines Treffpunkts im Gasthof selbst den Namen „Bücherwürmer von der Post“ gegeben. Obwohl die Mitglieder alle Frauen sind, beschränken sich die Buchempfehlungen für den Leseherbst beileibe nicht auf Liebesromane oder sogenannte „Frauenthemen“. Ein Sachbuch ist dabei, das die Hintergründe von bewaffneten Auseinandersetzungen erklären kann, oder auch ein Politthriller mit aktuellem Hintergrund. Ein spannender Krimi wird vorgestellt und auch ein Werk aus dem Fantasy-Genre. Aber klar: Romane über Schicksale und anrührende Begegnungen sind auch dabei. Lesestoff für jeden Geschmack also.

Wer die Empfehlungen hören möchte (es wird auch eine Liste mit ISBN-Nummern ausliegen), ist herzlich eingeladen für den 10. Oktober und kann auch spontan vorbeikommen: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Foto: Patt