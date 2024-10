Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Tourismus-Professionalisierung geht weiter: Gründung einer Interessengemeinschaft der Gästeführer Westerwald-Sieg

Die Ende September gegründete Interessengemeinschaft (IG) der Gästeführer Westerwald-Sieg hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige touristische Angebote in die Vermarktung zu bringen und die Gästeführer in der Region miteinander zu vernetzten. Bereits bei der Gründung haben sich 17 Gästeführerinnen und Gästeführer aus dem gesamten Landkreis Altenkirchen zusammengeschlossen und sich auf die Fahne geschrieben, die Qualität und das Angebot der Gästeführungen in der Region kontinuierlich zu verbessern.

Den Anstoß zur Gründung einer Interessengemeinschaft gab die erfolgreiche Gästeführerschulung 2023, die vom Westerwald-Sieg-Tourismus in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen organisiert wurde. Im Rahmen dieser Schulung wurden 25 neue Gästeführer für den Landkreis ausgebildet und qualifiziert, was zu einem reichen Angebot an Führungen und Erlebnissen für die Region geführt hat. Viele der Führungen sind über die Kreisvolkshochschule und die Tourismusseite westerwald-sieg.de buchbar. Das Engagement der Gemeinschaft zeichnet sich unter anderem durch regelmäßige Stammtische aus, die an verschiedenen touristisch relevanten Stationen im Landkreis stattfinden.

Für die Interessengemeinschaft steht nun als regionale Vereinigung der Beitritt zum Bundesverband der Gästeführer in Deutschland e.V. (BVGD) an. Der Berufsverband qualifiziert Gästeführerinnen und Gästeführer als professionelle Dienstleister im Tourismus und bietet somit eine Plattform für den Austausch und die Weiterentwicklung sowie eine überregionale Vermarktung der Angebote. So werden die Gästeführer Westerwald-Sieg zukünftig auf der Seite gaesteführer.de gelistet sein und den Landkreis Altenkirchen repräsentieren. Daneben erhalten die Mitglieder Unterstützung in umfassenden rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zu ihrer Arbeit.

Für den Westerwald-Sieg Tourismus stand in Zusammenarbeit mit dem Gästeführernetzwerk bereits das Thema Weiterbildung im Fokus. Bereits im Sommer wurden zusätzliche Schulungsinhalte angeboten und es sind weitere Kompaktseminare bis ins kommende Jahr geplant. Ziel ist eine Qualifizierung der Teilnehmer mit zwei Sternen durch den BVGD im Frühjahr 2025.

Wer selbst bereits Führungen anbietet und Interesse hat, sich der IG Gästeführer Westerwald-Sieg anzuschließen, wendet sich an das Büro des Westerwald-Sieg-Tourismus in der Kreisverwaltung: westerwald.sieg@kreis-ak.de. Foto: Helene Boor

