MÜNSTERMAIFELD – Junge FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz setzen zukunftsweisende Impulse auf dem Landesparteitag in Kordel

Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von wwa

MÜNSTERMAIFELD – Generalsekretär David Eilert: Junge FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz setzen zukunftsweisende Impulse auf dem Landesparteitag in Kordel

Am Wochenende fand der Landesparteitag der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz in Kordel statt, an dem engagierte Delegierte und Mitglieder teilnahmen. Diese bedeutende Versammlung unterstrich eindrucksvoll unser Bekenntnis zur Stärkung der Werte und Zielsetzungen, die uns verbinden, sowie unsere Entschlossenheit, diese mit Leben zu füllen.

Im Fokus des Parteitags standen zentrale Themen, die für die Zukunft unseres Bundeslandes von immenser Bedeutung sind: Bildung, Sicherheit, Familienförderung und Wirtschaft. Wir setzten ein starkes Signal für unser klares Engagement, die drängenden Herausforderungen in Rheinland-Pfalz aktiv und kompetent anzugehen. Dies hebt uns deutlich von anderen politischen Kräften ab. Vielen Dank an das Tagungspräsidium, das durch den Kreisvorsitzenden der Kreisvereinigung Trier, Daniel Klingelmaier, als Tagungspräsident ergänzt wurde.

Ein herausragendes Ergebnis des Parteitags war die Schaffung eines jugendpolitischen Vertreters im Landesvorstand der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz. Diese richtungsweisende Satzungsänderung stellt ein deutliches Bekenntnis dar, die Stimme der jungen Generation in unsere politische Agenda zu integrieren.

Ein herzlicher Dank geht an alle, die diesen Prozess unterstützt haben – insbesondere an unseren Europaabgeordneten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Joachim Streit sowie an unseren Generalsekretär und stellvertretenden Landesvorsitzenden Christian Zöpfchen. Auch den Delegierten sowie den zahlreichen Kreis- und Bezirksvorsitzenden gebührt unsere Anerkennung.

„Der Landesparteitag hat gezeigt, dass die FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz eine Partei des Dialogs und der Einigkeit sind. Hier gibt es keine Flügelkämpfe oder innere Strömungen – wir sind eine offene, konstruktive und basisdemokratische Gemeinschaft, die auf den Erfahrungen und Meinungen unserer Mitglieder aufbaut“, erklärt Generalsekretär David Eilert.

Wir, die Jungen FREIEN WÄHLER und die FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, sind entschlossen, unsere Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ernst zu nehmen. In einer Zeit, in der der politische Diskurs oft von Uneinigkeit und Spaltung geprägt ist, setzen wir verstärkt auf einen dialogorientierten Ansatz. Unser Ziel bleibt es, gemeinsam Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden und die nachhaltige Entwicklung unseres Landes fördern.