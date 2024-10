Veröffentlicht am 2. Oktober 2024 von wwa

MONTABAUR – Nachwuchswerbung bei der Polizeiinspektion Montabaur „Der Polizeiberuf- Ein Job wie kein anderer“

Am 27. September 2024 besuchten 26 Schüler der Klassenstufe 6 und drei Begleitpersonen vom Raiffeisen-Campus in Dernbach die Polizeiinspektion Montabaur. Nach einer kurzen Begrüßung hatten die Schüler die Möglichkeit die Räumlichkeiten der Dienststelle zu besichtigen. Ein besonderes Highlight war hierbei sicherlich die Gewahrsamszelle, bei der auch mal die schwere Metalltür verschlossen wurde. Im Anschluss konnten die eigenen Fingerabdrücke erstellt und beurteilt werden. Danach führte Polizeihauptkommissarin Angela Eberth, die den Vormittag vorbereitet und gestaltet hat, die Gruppe an einen Funkstreifenwagen und erläuterte dort dessen Ausstattung. Am Schluss konnten die Schüler ihre körperliche Fitness bei einem polizeilichen Staffellauf mit Einsatzgürtel und Schutzweste zeigen. Neben ihren Fingerabdrücken nahmen die Teilnehmer einen erlebnisreichen und informativen Eindruck der Polizei Montabaur mit nach Hause.

Zeitgleich fand am Raiffeisen-Campus der etablierte Projekttag „Eltern machen Campus“ statt. Zur Berufs- und Studienorientierung werden an diesem Tag verschiedene Berufe in 90-minütigen Workshops vorgestellt. Ein Team der nebenamtlichen Einstellungsberatung, bestehend aus einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Montabaur und einer Polizeibeamtin der Polizeiautobahnstation Montabaur bot dort den Workshop „Der Polizeiberuf – Ein Job wie kein anderer“ an, bei welchem sich insgesamt 29 Schüler der Unter- und Oberstufe anmeldeten und insgesamt großes Interesse am Berufsbild zeigten. Von der Vorstellung der Einstellungsvoraussetzungen, des Studiums oder der polizeilichen Ausrüstung bis hin zur Sicherung von Fingerabdruckspuren und das Anlegen einer schweren Schutzausstattung wurde der Workshop vielfältig gestaltet. Insbesondere in der großen Fragerunde am Ende jeder Veranstaltung standen die Einstellungsberater, PK Andrè Janz und PK’in Sarah Richter Rede und Antwort für diverse Rückfragen, Anregungen oder was man einen Polizeibeamten einfach schon immer einmal fragen wollte. Quelle und Foto: Polizei