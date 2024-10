Veröffentlicht am 3. Oktober 2024 von wwa

WALDBREITBACH – VfL-Athletinnen holen Bronze bei Team DM in Lage

Auch in diesem Jahr ging es für 9 Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach wieder zu den Deutschen Team-Meisterschaften, für die sich die LG Rhein-Wied zum 3. Mal in Folge qualifiziert hat. Erneut kamen sie in den Genuss dieses einzigartigen Wettkampfes, der bereits für Zusammenhalt und gute Stimmung bekannt ist und bei dem der Teamgedanke im Vordergrund steht.

Im Team der weiblichen Jugend U20 waren Leonie Böckmann, Marie Böckmann, Celina Medinger, Amelie Schmitt und Solveig Schreiber mit von der Partie. Die 5 Mädels lieferten gemeinsam mit ihren Team-Kolleginnen der LG Rhein-Wied einen spannenden Wettkampf ab. Bis zur vorvorletzten Disziplin lagen sie auf Rang 4, konnten nach dem Speerwurf punktemäßig überholen und liefen die Bronzemedaille letztlich mit der 4 x 100 m Staffel nach Hause.

Die eingebrachten Disziplinen und Ergebnisse der VfLer im Überblick:

Leonie Böckmann: Hochsprung 1,55 m, Stabhochsprung 2,70 m

Marie Böckmann: Kugelstoßen 11,29 m, Diskuswurf 28,24 m, Speerwurf 34,74 m

Celina Medinger: 100 m Hürden 14,72 s, Weitsprung 5,25 m, Speerwurf 35,30 m, 4 x 100 m Staffel 49,06 s

Amelie Schmitt: Hochsprung 1,55 m, Kugelstoßen 9,63 m

Solveig Schreiber: Diskuswurf 23,22 m

In der männlichen Jugend U16 waren Samuel Plenert Fabing und Len Emilian Stiehler im Team dabei. Samuel konnte seine übersprungenen 1,67 m im Hochsprung und 41,17 m im Speerwurf in die Endwertung einbringen. Len konnte mit seiner persönlichen Bestleistung von 10,98 m im Kugelstoßen punkten.

Das Team erreichte Platz 7. Im Team der weiblichen Jugend U16 gingen Eva-Fabienne Stein und ihre jüngere Schwester Ida-Marie Stein an den Start. Eva, als dominierende Werferin in der LG, brachte ihre Leistungen in allen 3 Wurfdisziplinen ins Endergebnis ein: Kugelstoßen 10,84 m, Diskuswurf 26,29 m, Speerwurf 33,21 m. Ida freute sich besonders über ihre gute Speerwurfleistung von 26,23 m. Das Team erreichte ebenfalls Rang 7. (Vereinsbericht) Foto: VfL