Veröffentlicht am 3. Oktober 2024 von wwa

LINZ – Mitgliederversammlung der SPD Linz: Weichen für die Zukunft gestellt

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Linz trafen sich im Café Restaurant am Markt. Der Vorsitzende Ulrich Bieber betonte die Bedeutung des politischen Engagements: „In diesen herausfordernden Zeiten ist es unerlässlich, wachsam zu bleiben und aktiv für unsere demokratischen Werte einzustehen.“ Bei den durch den stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Mitgliederversammlung wurden bei den Wahlen wichtige Positionen besetzt: Wolfgang Latz und Florian Augst vertreten den Ortsverein bei der Vorbereitung zur Bundestagswahl auf Kreisebene. Die beiden werden zusammen mit Pembe Akar außerdem die Interessen des Ortsvereins auf den ordentlichen Kreiskonferenzen vertreten. Im Anschluss an die Wahlen beleuchtete der SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Lehmann aktuelle kommunalpolitische Themen wie die Belebung der Altstadt, die Situation am Rheintor, Tourismus in Linz, anstehende Straßensanierungen sowie die Situation des Freibads. Hier konnten die interessierten Zuhörer viele Fragen los werden und sich ein Bild von der aktuellen Ratsarbeit machen. Foto: Ulrich Bieber

