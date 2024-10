Veröffentlicht am 3. Oktober 2024 von wwa

ASBACH – Höchste Ordens-Repräsentantin besuchte Asbach – Landrat Hallerbach und Bürgermeister Christ im Austausch mit der Generaloberin der Töchter des Heiligen Kamillus, Madre Andrighetti

Für alle Angelegenheiten rund um das Thema „Gesundheit“ und deren Wiederherstellung hat die katholische Kirche den Heiligen Kamillus als Patron auserkoren. Auch die gleichnamige Klinik in Asbach beruft sich auf den Ordensgründer aus den italienischen Abruzzen und unter seinem Siegel hat sich das Hospital einen hervorragenden Namen in der Neurologie und der Spezialisierung auf Schlaganfall- und MS-Patienten erworben.

Hoher Besuch aus Rom erreichte die Kamillus Klinik in Asbach. Die Generaloberin der Töchter des Heiligen Kamillus, Madre Zelia Andrighetti war zu Besuch in Deutschland; da wollte sich die weltweit ranghöchste Repräsentantin des Ordens einen Abstecher zu einem der aktivsten Kamillianerinnen-Standorte in Deutschland natürlich nicht entgehen lassen. So konnten sich Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Michael Christ und der Kaufmännische Direktor der Klinik, Nicki Billig, zu einem kurzfristig vereinbarten Gespräch mit Madre Andrighetti in der Kamillus Klinik treffen.

Thema der Unterredung war die Rolle von Orden in der bundesdeutschen Krankenhauslandschaft, die wiederum selber am Tropf hängt. Ein fruchtbarer Austausch: „Ordensschwestern oder Ordensbrüder geben einer medizinischen Einrichtung eine zusätzliche zwischenmenschliche Komponente. Die gebürtige Brasilianerin war von unserem gemeinsamen Austausch über das Wirken und das Leben der Schwestern in unserer Region auch deshalb sehr angetan, weil sie feststellen durfte, dass ihre Mitschwestern eine wichtige Säule im alltäglichen Krankenhausleben bilden“, hatte Landrat Hallerbach auch das Leistungsspektrum im Sinn, das die Töchter des Heiligen Kamillus in Asbach abdecken. „Beginnend von ihrem Dienst auf den Stationen, in den Laboren bis hin zur Krankenhausseelsorge, sie sind immer vor Ort und immer da. Unsere Kamillianerinnen gehören zu Asbach wie das Krankenhaus und die Pfarrkirche“, lobte Achim Hallerbach.

Zugleich wünschte er Generaloberin Madre Zelia Andrighetti weiterhin viel Kraft und Gottes Segen zu ihrem und zum Wohl der Töchter des Heiligen Kamillus. Den Aussagen des Landrats stimmte Bürgermeister Michael Christ gerne zu: „Dass unsere Klinik anerkannt und geschätzt ist, hat seine Wurzeln in der Überzeugung der Kamillianerinnen, dass hier der richtige Ort ist, um in unserer Region aktiv zu werden. Herzlichen Dank dafür!“

Foto: Landrat Achim Hallerbach und Verbandsbürgermeister nahmen die Generaloberin der Töchter des Heiligen Kamillus, Madre Zelia Andrighetti gerne in ihre Mitte. Im Rahmen ihres Deutschland-Besuchs machte die Generaloberin auch in Asbach Station. Foto: Thomas Herschbach