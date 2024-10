Veröffentlicht am 10. Oktober 2024 von wwa

MORSBACH – Zusammenspiel von Kunst, Literatur und Musik in Holpe

Unter dem Titel „Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist und der Mensch“ wirken diese drei Kunstformen zusammen. Ursula Groten als bildende Künstlerin stellt ein themenbezogenes Triptychon und die Skulptur „Mensch“ aus. Ulrich E. Hein rezitiert Lyrik und eigene Meditationstexte, und Dirk van Betteray spielt themenbezogene Improvisationen und Orgelwerke von Dietrich Buxtehude. Dies alles lässt sich erfahren in der Hl. Messe in St. Mariä Heimsuchung Holpe, Pfarrer-Pflugfelder-Weg 1, 51597 Morsbach, am Freitag, 25. Oktober 2024 um 18 Uhr. Im Anschluss laden die Künstlerin, die an diesem Tag ihren 80. Geburtstag feiert und der Holper Gemeinderat zu einem kleinen Umtrunk ein.