Veröffentlicht am 6. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt ein: Tag der Forschung am 29. Oktober 2024

Am Dienstag, 29. Oktober 2024, lädt die Hochschule Koblenz von 10 bis 17 Uhr zum Tag der Forschung auf den Campus in der Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz, ein. Die Veranstaltung bietet ein neu konzipiertes und vielseitiges Programm, das es den Teilnehmenden ermöglicht, in direkten Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Promovierenden sowie Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu treten.

Der Tag startet mit einer Keynote von Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen sowie einer Podiumsdiskussion zum Thema „Räume der Zukunft“, die unter der Moderation von Prof. Peter Thomé stattfinden wird.

Im Anschluss präsentieren Forscherinnen und Forscher der Hochschule ihre Forschungsideen in kurzen Pitches. Stände von Forschungsgruppen und eine Postersession der Promovierenden geben Einblick in die Vielfalt der Forschungsaktivitäten an der Hochschule Koblenz. Interessierte erhalten dabei spannende Einblicke in aktuelle Projekte und können so die Möglichkeit künftiger Kooperationen ausloten.

Während des Nachmittags sind zahlreiche Fachvorträge von Professorinnen und Professoren der verschiedenen Fachbereiche der Hochschule Koblenz geplant. Darüber hinaus ermöglichen Speed-Dating-Sessions einen intensiven Austausch zwischen Forschenden, um gemeinsame Interessen und Schnittstellen zu entdecken und eine Vernetzung zu fördern. Workshops und Laborführungen bieten praxisnahe Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte der Hochschule, ermöglichen den direkten Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und zeigen anschaulich, wie theoretisches Wissen in praktische Anwendungen umgesetzt wird. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Gelegenheit, moderne Technologien hautnah zu erleben und sich über zukünftige Entwicklungen sowie verschiedene Methoden in verschiedenen Forschungsfeldern zu informieren.

Der „Tag der Forschung“ an der Hochschule Koblenz ist die ideale Plattform für alle, die sich für aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen und innovative Projekte interessieren. Die Veranstaltung richtet sich an Forschende, Unternehmen und Politikvertretungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hs-koblenz.de/forschung/tag-der-forschung