Veröffentlicht am 2. Oktober 2024 von wwa

NISTER – 68. Internationale Kfz-Beleuchtungsaktion 2024

Bei einem Treffen im Verkehrsministerium hat Bundesminister Dr. Volker Wissing die Licht-Test-Plakette 2024 vorgestellt. Gemeinsam mit Arne Joswig, Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), und Prof. Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht (DVW), gab er den Weg frei für die größte bundesweite Verkehrssicherheitsaktion im Oktober. Sie steht unter dem Motto „Sicher durch die Dunkelheit!“ Das Kfz-Gewerbe und die Verkehrswacht erwarten erneut mehrere Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihre Fahrzeugbeleuchtung in den Kfz-Werkstätten überprüfen lassen. Wer den Test erfolgreich besteht, bekommt die neue hellblaue Plakette für die Windschutzscheibe und signalisiert damit der Polizei bei Verkehrskontrollen geprüftes Autolicht.

Zum Auftakt der diesjährigen Kfz-Beleuchtungs-Aktion ließ Burghard Rosner, Vorstandsmitglied der Kreisverkehrswacht des Landkreises Altenkirchen e.V. (KVW) und selbst Kfz-Prüf-Ingenieur im Ruhestand die Beleuchtungsanlage seines Pkws im Autohaus Bell GmbH, Zum Drahtzug 2, 57645 Nister/Hachenburg überprüfen.

„Blindflüge“ müssen nicht sein. Autos, die im Oktober beim kostenlosen Licht-Test in den Kfz-Betrieben überprüft werden, sind auf der sicheren Seite. Denn defekte Lichtanlagen werden so entdeckt und korrigiert, übrigens auch bei Nutzfahrzeugen.

Beim Licht Test werden neun Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion und richtige Einstellung nach den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung getestet:

Fern- und Abblendlicht; Nebel-, Such-, Arbeits- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer/-leuchten, Tagfahrlicht und Abbiegescheinwerfer; Rückfahrscheinwerfer; Begrenzungs- und Parkleuchten; Bremsleuchten; Schlussleuchten; Warnblinkanlage; Fahrtrichtungsanzeiger; Nebelschlussleuchte.

Traditionell werden auch die Länderminister in unsere wichtige Initiative eingebunden, um an ihre Polizeidienststellen zu appellieren, im Aktionsmonat Oktober verstärkt auf die Fahrzeugbeleuchtung zu achten.

Wir appellieren daher an alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, dass sie auch am Tage dafür Sorge tragen, optimal zu sehen und gesehen zu werden. Daher sollten sie – freiwillig – auch am Tag mit Abblendlicht fahren, aber auch darauf achten, dass ihre Sehkraft ungeschmälert ist. Sehen und gesehen werden – im Straßenverkehr kann dieses Motto Leben retten!

Die Aktion wird, wie in den Vorjahren, zwischen dem 01. und dem 31. Oktober 2024 durchgeführt. In diesem Zeitraum prüfen Kfz-Werkstätte und mobile Prüfstände die komplette Beleuchtungsanlage von Pkws, Motorrädern, Lkws und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Nach bestandener Prüfung bzw. nach Behebung von Mängeln kommt der Prüfaufkleber „LICHTTEST ´24“ auf die Windschutzscheibe. Dieser gilt bei den im gleichen Zeitraum durchgeführten Polizeikontrollen als Nachweis für eine überprüfte Lichtanlage. Davon profitieren alle Verkehrsteilnehmer: Der Licht Test macht seit mehr als 60 Jahren unsere Straßen sicherer.

Beim Licht-Test 2023 hatte mehr als jeder vierte Pkw (27,4 Prozent) Mängel bei der Beleuchtung (2022: 27,8 Prozent). Das ergibt die aktuelle Statistik des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW). Die Kfz-Betriebe haben dafür fast 50.000 Mängelberichte zur Verfügung gestellt.

Im Landkreis Altenkirchen wird die Beleuchtungsaktion als Gemeinschaftsaktion von der KVW, der Polizei, dem ADAC sowie der Kfz-Innung getragen. Teilnehmer neben Burghard Rosner vom Autohaus Bell GmbH: Geschäftsführer Eugen Janzen und Werkstattleiter Henrik Reichmann, Polizei: PHK Christina Schade (Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Hachenburg) KVW: Fred Henschel (Vorsitzender), Peter Stöckigt (Geschäftsführer) und Hartmut Brauer (Beisitzer).

Foto: (v.l.): Peter Stöckig, Burghard Rosner (beide Vorstand KVW), Eugen Janzen (Geschäftsführer Autohaus Bell GmbH), Hartmut Brauer (Vorstand KVW), PHK Christina Schade (Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Hachenburg), Fred Henschel (Vorstand KVW) und Henrik Reichmann (Werkstattleiter Autohaus Bell GmbH). (Foto: KVW)