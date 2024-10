Veröffentlicht am 2. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Kölner Hochzeitsgruß landet auf der Köttingerhöhe

Jüngst erreichte eine Nachricht den Wissener Stadtteil Köttingerhöhe auf einem wahrhaft nicht alltäglichen Weg. Während üblicherweise Post per Straße oder Schiene zum Empfänger gelangt, hatte diesmal ein Luftballon den Transport übernommen. Die Karte hing nämlich an einem solchen knallroten Teil und war in Köln den Lüften übergeben worden. Louis und Philip haben geheiratet und wollten nun ihr Glück auf diese Weise bekanntgegeben. Die Reise begann am Rhein und führte den Ballon samt Anhang vermutlich geradewegs siegaufwärts Richtung Osten. Das Wisserland und speziell die Köttingerhöhe erschien der Luftfracht nach gut 65 Kilometern offensichtlich als bestens geeignet für die Landung. Den Erdboden erreichten Ballon und Karte unweit des Wegekreuzes auf der Anhöhe Steimel. Ein gewisser Richard B., ist dort zu lesen, wünscht dem Brautpaar alles Gute und bittet darum, die Karte nach Köln zurückzuschicken. Dies tut der Finder natürlich gern und schließt sich den Wünschen für Louisa und Philip von der Köttingerhöhe aus an. (bt) Fotos: Bernhard Theis