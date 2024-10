Veröffentlicht am 2. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Ausbildung an der kvhs Neuwied

Am 01. August 2024 hat auch an der KreisVolkshochschule Neuwied nach langer Pause wieder ein Ausbildungsjahr begonnen. Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle auf dem Heddesdorfer Berg in Neuwied und der Vorstand freuen sich über das neue Teammitglied. Lara Plobner absolviert die Ausbildung zu Kauffrau für Büromanagement in den nächsten drei Jahren. „Wir freuen uns, dass wir erneut die Möglichkeit haben einem jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen und dabei zu begleiten“, erläutert Vorsitzender Volker Mendel. Foto: Raisa Riske

Foto: Der Vorstand und die Geschäftsstellen Mitarbeiter mit Azubi Lara Plobner (Mitte)