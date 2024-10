Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

LAHNSTEIN – Verkehrsunfallflucht in Lahnstein – Radfahrerin verletzt

Am 01. Oktober 2024, um 12:55 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Bergstraße/Bahnhofstraße in Niederlahnstein ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW-Fahrer. Die Radfahrerin wurde von dem PKW angefahren und bei dem Unfall verletzt. Der PKW-Fahrer bog anschließend in die Bahnhofstraße ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zu dem Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Kleinwagen handelte, mit der Kreiskennung „EMS-“ für Bad Ems. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei