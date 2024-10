Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

HAMM – Vierter ADAC GT Masters-Sieg für Tom Kalender – Meisterschaftsführung auf dem Red Bull-Ring ausgebaut

Ein fast perfektes Wochenende liegt hinter Tom Kalender. 41.000 Zuschauer verfolgten die fünfte Veranstaltung des ADAC GT Masters auf dem Red Bull-Ring in Spielberg (Österreich). Der Youngster feierte am Sonntag einen weiteren Laufsieg und baute seine Meisterschaftsführung aus.

Erstmals bestritt Tom Kalender ein Rennen auf der 4,318 Meter langen Rennstrecke in Österreich. Der aktuelle Formel-1-Kurs bietet am Rande der Alpen gelegen eine tolle Atmosphäre. Zum Zünglein an der Waage wurde diesmal das Wetter. Nach verregneten Testsessions am Freitag, war die Strecke am Samstagmorgen im Zeittraining nur teilweise abgetrocknet. Am Ende war Tom nur Elfter im Klassement. „Leider hatten wir etwas Pech. Das Training wurde zwei Minuten vor Ende abgebrochen. Nach dem Restart haben wir es nicht mehr geschafft pünktlich über den Zielstrich zu fahren und konnten dadurch unsere Zeit nicht verbessern“, erklärte der 16-jährige Rennfahrer im Anschluss.

Aus dem Mittelfeld erwischte Tom im Rennen einen guten Start und hielt sich dabei aus allem Gerangel heraus. Bis zum Boxenstopp machte er schon zahlreiche Plätze gut. Sein Teamkollege Elias Seppänen knüpfte daran an und fuhr mit dem Mercedes AMG-GT3 noch bis auf Platz drei nach vorne. „Mehr war nicht möglich, nach dem Qualifying hatten wir damit nicht gerechnet. Neben dem Podium haben wir auch unsere direkten Meisterschaftskontrahenten hinter uns gelassen“, resümierte Tom.

Sonntag fuhr Elias auf die Pole-Position und verteidigte die Führung auch in der ersten Rennhälfte. Tom ließ sich dann bis zum Fallen der Zielflagge nicht aus der Ruhe bringen. Im Ziel feierte das Team seinen vierten Saisonsieg und baute damit den Vorsprung im Gesamtklassement aus. „Das war ein perfekter Tag. Es hat alles sehr gut funktioniert. Ich danke meinem Team Landgraf Motorsport und allen Partnern für den Support. Jetzt liegt der volle Fokus auf das Finale in Hockenheim. Dort wollen wir den Titel einfahren“, strahlte der Rennfahrer aus Hamm/Sieg nach der Siegerehrung.

In drei Wochen ist die Liga der Supersportwagen in Hockenheim zu Gast. Dort findet traditionell das Saisonfinale des ADAC GT Masters statt. Foto: Bildquelle GruppeC