Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

REGION – Wald- und Naturpädagoginnen zertifiziert

Die KreisVolkshochschule Neuwied gratuliert den ersten Absolventinnen der neu konzipierten Zertifikatskurses Wald- und Naturpädagogik. Nach acht Fortbildungstagen innerhalb von vier Monaten voller Theorie und Praxis rund um den Wald und das Draußen sein mit Kita-Kindern haben 12 Teilnehmerinnen das Zertifikat von Wolfgang Kunz, dem stellvertretenden Vorsitzenden der kvhs Neuwied und Dozentin Helga Kober überreicht bekommen. Viel Spaß und viel Input haben die abwechslungsreiche Zeit auf dem Waldplatz in Raubach geprägt. Draußen sein war natürlich auch in der Fortbildung schon Programm und so konnte der Wald als ganzheitlicher Bildungsort erlebt werden. Foto: Helga Kober

Foto: Die zertifizierten Wald- und Naturpädagoginnen mit Kursleiterin Helga Kober (Ganz hinten rechts) und Wolfgang Kunz (ganz links).