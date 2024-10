Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK Ortsverband Altenkirchen – Besichtigung des Braunkohletagebaus

Zur diesjährigen Halbtagesfahrt hatte der VdK Ortsverband Altenkirchen seine Mitglieder zur Besichtigung des Braunkohletagebaus in die Region Garzweiler eingeladen. In einem voll besetzten Bus ging es, trotz regnerischem Wetter, in das Braunkohlerevier, um zu erfahren, wie die heimische Kohle abgebaut, transportiert und genutzt wird. Nach der Ankunft im Informationszentrum gab es vorab eine kleine Stärkung, bevor der gebuchte Führer viele interessante Fakten, Daten und Schilderungen zur Einführung erklärte.

Dann ging es im Bus zur Fahrt durch das Braunkohlerevier. Die Besucher überraschte das riesige Abbaugebiet, wo mit riesigen Baggern die Kohle abgeräumt wird. Nach dem Abbau, dann auf den kilometerlangen Transportbändern kommt die Kohle zum Verladebahnhof, wo sie auf Güterzügen an den Bestimmungsort zur Nutzung transportiert wird.

Die trockene Wetterphase, erlaubte es den Besuchern, bis tief in den Tagebau einzufahren und die Bagger aus unmittelbarer Nähe zu beobachten. Die gewaltigen Ausmaße und die Bedienung der Abraumbagger, die Funktion der Transportbänder sowie die Nutzung der überbreiten Waggons lockte schon ein Staunen der VdK Mitglieder hervor.

Nach diesem sehenswerten Ereignis ging es weiter ins Schloss Paffendorf, erbaut im 16. Jahrhundert, wo ein gedeckter Tisch mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten auf die Mitreisenden wartete. In einem netten und gemütlichen Ambiente, wurde noch viel bei guter Laune und ausgelassener Stimmung über das Gesehene diskutiert. Das alte, gut erhaltene Wasserschloss, mit dem weitläufigen gut gepflegten Schlossgarten wurde von vielen noch für einen kurzen Spaziergang genutzt. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto, am Torbogen des Schlosses, wurde die Heimreise angetreten. (bwa) Fotos: VdK OV AK