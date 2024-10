Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

KIRCHEN – „Ett kütt wie ett kütt“ – Senioren aus der VG-Kirchen verbrachten schönen Tag in Köln

Die beliebten Tagesausflüge des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Kirchen führten in diesem Jahr nach Köln und standen getreu der Kölner Lebensphilosophie unter dem Motto „Et kütt wie et kütt“ und „Et hätt noch immer jot jejange“. An beiden Ausflügen nahmen rund 190 Seniorinnen und Senioren teil.

Nach einer entspannten Hinfahrt im komfortablen Reisebus schloss sich eine Stadtrundfahrt unter Begleitung von sach- und fachkundigen Reiseführerinnen der KölnTouristik an. Mit dem Bus ging es vorbei an den Zeugen des römischen und mittelalterlichen Kölns. Es wurden Sehenswürdigkeiten aus allen Epochen gezeigt und erläutert. Vom Deutzer Rheinufer aus genossenen die Reisegruppen den Blick auf die Kölner Altstadt mit dem Rheingarten, den Türmen von Groß St. Martin, dem Rathaus und dem Dom und sahen eines der schönsten Stadtpanoramen der Welt. Einmalig sind die romanischen Kirchen und der Dom, den die UNESCO zum Weltkulturerbe erkoren hat.

In Köln hat neben der Hochkultur das Brauchtum einen hohen Stellenwert. Dazu zählen die „kölsche“ Musik, Sprache und der Karneval. Köln hat auch sein eigenes Bier, das Kölsch. Die Stadtführer vermittelten den Gästen aus Kirchen all diese Dinge auf kurzweilige Art, gepaart mit kölschem Humor und kölscher Sprache sowie dem kölschen Grundgesetz.

Im Anschluss an die Stadtrundfahrt hatte jeder noch genügend Zeit, gewonnene Eindrücke in der Innenstadt zu vertiefen, beispielsweise beim gemütlichen Aufenthalt im Brauhaus oder Kaffee, mit einem Einkaufsbummel oder mit einem Besuch des Doms.

Danach ging es gut gelaunt nach Gerlingen zum gemeinsamen Abendessen und Tagesausklang, bevor die letzte Etappe der Rückfahrt in die Heimat angetreten wurde. Seniorensprecher Christoph Schneider bedankte sich bei allen, die sich an der Durchführung und Vorbereitung der Fahrten beteiligt hatten sowie bei der Verbandsgemeinde, die durch ihre Unterstützung die Seniorenfahrten erst ermöglichte.

Foto: Eine Busgruppe steht am Deutzer Rheinufer und genießt das weltbekannte Panorama der Stadt Köln. (Foto: Seniorenbeirat, C. Schneider)