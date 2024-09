Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

RENNEROD – Verkehrsunfall in Rennerod – zwölfjähriges Mädchen schwer verletzt

Montagmorgen, gegen 07.30 Uhr wurde eine junge Fußgängerin in der Hauptstraße in Rennerod schwer verletzt. Nach dem derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand wollte die 12-jährige Fußgängerin an einem Fußgängerüberweg die Hauptstraße überqueren, wurde durch einen PKW erfasst und schwer verletzt. Die 12-jährige Fußgängerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der 02663/98050 zu melden. Quelle: Polizei