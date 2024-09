Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

IDAR-OBERSTEIN – Tote Frau wurde Opfer eines Tötungsdelikts – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach der Bergung des Leichnams einer jungen Frau, die ein Zeuge am Samstagvormittag in einem Abhang in Idar-Oberstein hängend entdeckt hatte, geborgen, gerichtsmedizinisch und kriminaltechnisch untersucht wurde, steht fest, dass sie einem Tötungsdelikt erlegen ist.

Der Leichnam der 21-Jährigen wies mehrere Verletzungen auf, an denen die Frau letztlich gestorben sein dürfte. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konzentrierten sich zunächst auf deren soziales Umfeld. Im Rahmen von Zeugenvernehmungen, unter anderem eines 32 Jahre alten Bekannten der Getöteten, verstrickte der sich zunehmend in Widersprüche. Im Verlauf der Vernehmung räumte der Mann die Tat ein. Daraufhin wurde er als dringend tatverdächtig vorläufig festgenommen und in polizeiliches Gewahrsam überführt.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beantragte zwischenzeitlich einen Haftbefehl gegen den Mann beim zuständigen Amtsgericht in Bad Kreuznach. Im Laufe des Montags erfolgt die Vorführung beim Untersuchungsrichter. Die Motivation zur Tat und die genauen Geschehensabläufe sind nach wie vor Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Quelle: Polizei