Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

SCHÜRDT – Lufthoheit der Milane über Schürdt

Ein Schauspiel das man nicht so schnell vergessen wird. Dutzende von Greifvögeln in der Luft über Schürdt. Ein ganz normaler Sonntagssparziergang war geplant. Das Wetter hatte sich beruhigt und die treuen Vierbeiner wollten sich auch einmal ausgiebig die Beine vertreten und ungezwungen in der Gegend herumtollen. Doch plötzlich änderte sich alles über der Schürdter Höhe. Die Hunde hielten im Spiel inne und schauten nach oben. Über die Baumgipfel rauchten sie heran, Greifvögel. Aus zwei drei Tieren wurde innerhalb kurzer Zeit gut drei Dutzend. Es waren Milane, die da für kurze Zeit gemeinsam durch die Luft glitten. Ein beeindruckendes Flugschauspiel was sich da unerwartet bot. Die Kamera des Handys filmte die Szenerie. Auch die Kamera kam zu ihrem Recht, doch da hatten sich bis auf vier Exemplare alle wieder in eine andere Region begeben. Doch die Vier da hoch oben in der Luft führte noch eine Viertelstunde ihre Flugkünste vor, bevor auch sie sich entfernten. Fotos: Diana Wachow