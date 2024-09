Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

NEUWIED – Sachbeschädigung an PKW in Neuwied

Bei einem, in der Scharnhorststraße in Neuwied geparkten, PKW wurde in der Nacht zwischen Freitag und Samstag die Heckscheibe durch Unbekannte eingeworfen. Augenscheinlich war es nicht das Ziel der Täter etwas aus dem Fahrzeug zu entwenden, sondern lediglich das Fahrzeug zu beschädigen. Quelle: Polizei