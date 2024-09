Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Autokennzeichens in Wissen

An einem VW Golf Kombi wurde am Samstagabend, 28. September 2024, zwischen 18 und 23 Uhr das hintere Kennzeichen NR-OW 911 entwendet. Der Pkw stand in Wissen unterhalb des Kinderspielplatzes in der Steinbuschanlage. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei