Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

GROSSMAISCHEID – Personenrettung nach Verkehrsunfall: Übungswochenende der Feuerwehr Großmaischeid

Die Freiwillige Feuerwehr Großmaischeid hielt am 27. und 28. September ein Ausbildungswochenende ab. Das Thema in Theorie und Praxis war „Rettung von eingeklemmten Personen nach einem Verkehrsunfall“. Am Freitagabend war der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Dierdorf zu Gast und referierte über die Einsatzregeln bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen.

Am Samstag wurden mit zwei Ausbildern der Firma WEBER RESCUE SYSTEMS die Grundlagen der patientengerechten Unfallrettung in Verbindung mit einsatztaktischen Möglichkeiten theoretisch und praktisch behandelt. Von morgens 8 Uhr bis zum Nachmittag um 16 Uhr wurden Standard-Einsatz-Regeln sowie die Themen Erstöffnung, Versorgungsöffnung und Befreiungsöffnung behandelt. Im Anschluss an den theoretischen Teil wurden diese Inhalte und die Vorgehensweise bei der patientengerechten Unfallrettung an drei unterschiedlichen Stationen geübt. Hierzu standen in der Halle der Firma Ehl drei unterschiedliche Fahrzeuge zur Verfügung.

In drei Gruppen ging es unter Anleitung der beiden Ausbilder der Firma Weber an die Arbeit. Ein Fahrzeug lag auf dem Dach, eines auf der Seite und das dritte Fahrzeug stand auf seinen Rädern. Ziel war es, verschiedene Techniken der Rettung mittels akkubetriebener Geräte, wie zum Beispiel Schere, Spreizer oder Rettungszylinder zu üben. Zwischendurch gab es immer wieder Tipps und Hinweise von den Ausbildern.

Möglich gemacht haben diese kostenintensive Ausbildung, an der 30 Kameradinnen und Kameraden der aktiven Wehr teilnahmen, der Förderverein der Feuerwehr Großmaischeid und die Ortsgemeinde. Hierfür dankten die Kameraden, auch der Firma Ehl, die ihre Halle für den praktischen Teil kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte.

Wehrführer Marc Weber fasste am Ende der Ausbildung zusammen: „Das Wochenende war ein wertvoller Schritt für den Einsatz bei Verkehrsunfällen, die alle unterschiedlich gelagert sind. Wir konnten den Ausbildungsstand stärken und verschiedene Techniken mit Akkugeräten in Ruhe ausprobieren. Ich bin sehr erfreut über das große Interesse der Mannschaft, die sich ständig vergrößert.“ Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf/Wolfgang Tischler