Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied macht Kinder fit für die weiterführende Schule – Jetzt Plätze fürs Selbstbehauptungstraining am 5. Oktober sichern

Neue Schule, neue Klasse, neue Lehrer – der Übergang auf die weiterführende Schule ist für Grundschulkinder eine aufregende Zeit. So viel Veränderung auf einmal kann aber auch einschüchtern und Angst machen. Damit Kinder für diese Herausforderung gut gerüstet sind, bietet das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied am Samstag, 5. Oktober, das Selbstbehauptungstraining „Fit für die Schule“ an. Der Kurs soll die teilnehmenden Kinder in einem angstfreien Umfeld für ihre Gefühle, ihre Grenzen und ihren Körper sensibilisieren und sie darauf vorbereiten, in Stresssituationen stark und besonnen zu reagieren. Der Workshop richtet sich insbesondere an Kinder der 4. bis 6. Klassenstufe, die kurz vor dem Übergang auf die weiterführende Schule stehen oder diesen kürzlich vollzogen haben. Durchgeführt wird er von 10 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Sonnenlandschule, Sonnenstraße 46, – die Teilnahme kostet 15 Euro. Teilnehmende Kinder sollten bequeme sportliche Kleidung, Turnschuhe sowie Getränke und Verpflegung mitbringen. Anmeldungen können bei der städtischen Jugendschützerin Tanja Buchmann telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de vorgenommen werden.