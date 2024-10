Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates Weyerbusch – Ortsbürgermeister Max Weller in sein Amt vereidigt

Vor Eintritt in die Tagesordnung erhob sich der Gemeinderat sowie die anwesenden Zuhörer für eine Gedenkminute für die verstorbenen Ehrenbürger Reinhold Adorf und Manfred Hendricks. Ortsbürgermeister Max Weller wurde dann durch seinen Amtsvorgänger Dietmar Winhold für die neue Legislaturperiode als Ortsbürgermeister ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Der neue Ortsbürgermeister ernannte im nächsten Tagesordnungspunkt Guido Barth, der bei der Direktwahl am 09.06.2024 wiedergewählt wurde, zum Ortsvorsteher des Ortsbezirks Hilkhausen.

Anschließend wählte der Ortsgemeinderat in geheimer Wahl Marianne Hasselbach zur Ersten Beigeordneten. Marc Hassel wurde zum Beigeordneten der Ortsgemeinde Weyerbusch gewählt. Beide wurden durch den Ortsbürgermeister ernannt, vereidigt und in ihr Amt einführt. Im Anschluss erfolgte die Wahl, Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung der stellvertretenden Ortsvorsteherin, Maren Pfeifer. Als weiterer Tagesordnungspunkt erfolgte die Beschlussfassung über die Bildung von Ausschüssen, deren Aufgaben und die Wahl der Ausschussmitglieder.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes bedankte sich Max Weller bei Dietmar Winhold für den reibungslosen Übergang. Gleichzeitig bedankte er sich bei dem neuen Gemeinderat für die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Die Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder sowie des ausgeschiedenen Ortsbürgermeisters erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Foto: Sylvia Patt