Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

MAMMELZEN – Mammelzen beschafft öffentlich zugängliche Defibrillator

Defibrillatoren können Leben retten! Dies hat sicherlich schon jeder einmal gehört. Daher finden öffentlich zugängliche Defibrillatoren (abgekürzt: AED = automatisierter externer Defibrillator) immer mehr Einzug in und an öffentlichen Gebäuden. Mammelzen hat sich daher ebenfalls dazu entschlossen, hier tätig zu werden und somit einen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit der Bevölkerung zu leisten. Es wurde ein AED beschafft. Dieser befindet sich am Dorfgemeinschaftshaus Mammelzen, Siegener Str. 48.

Die Anwendung eines Defibrillators ist kinderleicht und selbsterklärend sowie für jedermann erlaubt. Für den Laien bedarf es keiner Unterweisung. Die Steigerung der Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten bei Anwendung eines Defibrillators innerhalb von drei Minuten auf bis zu 80 % zeigt, wie wichtig es ist, sich zu trauen, ein solches Gerät zu benutzen und nicht erst auf das Eintreffen des Rettungsdienstes zu warten.

Defibrillatoren können Leben retten – wenn man ihn anwendet! Daher hoffen wir alle, dass man einen Defibrillator im besten Fall niemals benötigt, aber im Notfall weiß, wo ein Gerät angebracht ist und wie dieses zum Einsatz gebracht werden kann. Die Ortsgemeinde plant hierzu in naher Zukunft für die Mammelzer Bürger eine Vorführung des AED’s im Dorfgemeinschaftshaus. Stefan Schmidt, Ortsbürgermeister