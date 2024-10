Veröffentlicht am 1. Oktober 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Regionale Potentiale noch besser ausschöpfen – Landrat Hallerbach und WFG Geschäftsführer Schmillen würdigen Gut Hubertusburg und dessen Philosophie als Vorzeigemodell

Der Landkreis Neuwied zählt landesweit zu den wirtschaftsstärksten Regionen und ist gleichermaßen als Wohn- und Standort wie auch als Urlaubsziel beliebt. Doch auf diesen Lorbeeren möchte sich Landrat Achim Hallerbach nicht ausruhen. „Stillstand ist Rückschritt und wir haben noch Luft nach oben, was das Ausschöpfen unserer Potentiale betrifft“. Zugleich freut sich der Landrat darüber, mit Gut Hubertusburg bei Leutesdorf ein aktuelles Vorzeigemodell zu haben, das diesen Ansatz aktuell in die Tat umsetzt.

Das in diesem Jahr neu eröffnete Weinlokal „Gut Hubertusburg“ kann sich in der Tat sehen lassen. Geschäftsführer Alexander Klimetzki ist sichtlich stolz auf das Geschaffene und konnte Landrat Hallerbach das Gut bei dessen Besuch und bei strahlendem Sonnenschein von seiner besten Seite präsentieren. Nicht nur die Außenterrasse, sondern auch der verwunschene Garten am Rheinufer und der gesamte Innenbereich sind ansprechend und freundlich renoviert und laden zum Verweilen ein. Herzstück sind die eigenen Weine der Marke Rebenwaechter. Dahinter steht das Ziel, nicht weniger zu erreichen, als eine neue Generation von Mittelrhein-Weinen zu schaffen.

„Wir möchten Weine mit einer natürlichen Präzision, einem besonderen Charakter und einer markanten Struktur kreieren“, erläutert Alexander Klimetzki im Gespräch mit Landrat Achim Hallerbach und Kreiswirtschaftsförderer Harald Schmillen und stößt mit seiner Philosophie auf offene Ohren.

„Der Mittelrhein hat noch enormes Potenzial nach oben. Gerade die heute nicht mehr genutzten Flächen sollten dringend wieder bewirtschaftet werden. Junge Menschen müssen sich wieder für den Beruf des Winzers interessieren und dieser Beruf muss ihnen dann auch ein Auskommen bieten“ appelliert Landrat Achim Hallerbach an alle Beteiligten und Interessierten im Mittelrheintal, sich mit Rat und Tat in diese Idee einzubringen. Vereinbart hat man sich auf den Ausbau einer strukturierten Kooperation und das Schaffen einer neuen Ausrichtung für die Region.

Am Fuß des Westerwaldes befinden sich bekanntermaßen ausgezeichnete Weinberglagen und wunderschöne Weinorte. Die Steillagen des Rheinischen Schiefergebirges bringen seit vielen Jahrhunderten besondere Weine hervor und im Landkreis Neuwied sind das Handwerk und die Tradition der Weinkultivierung genauso lebendig wie wesentlich und wichtig für unsere Heimat und unsere Region.

„Die Vielfalt unserer Heimat wird von uns allzu oft übersehen, als etwas Alltägliches nicht mehr wirklich wahrgenommen. Dabei kann ein Tag am Ufer des Rheins so schön sein wie ein Kurzurlaub“, weiß Landrat Achim Hallerbach um den Reiz seines Landkreises, der mit Gut Hubertusburg einen weiteren Impuls erhalten hat.

Foto: Ein Prosit auf den Landkreis, den Weinbau und Gut Hubertusburg: Landrat Achim Hallerbach und Kreiswirtschaftsförderer Harald Schmillen stoßen mit Hubertusburg-Geschäftsführer Alexander Klimetzki (2. von rechts) und Mitarbeiter Michael Kaschuba (3. von rechts) auf die Potentiale der Region an. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied. Foto: NRK