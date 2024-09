Veröffentlicht am 30. September 2024 von wwa

SEELBACH – Illegale Entsorgung von Erdaushub in der Gemarkung Seelbach

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am 18.09.2024 über eine illegale Entsorgung von erheblichen Mengen an Erdaushub informiert. Der Fundort befindet sich an einem Gemeindeweg zwischen Henry-Hütte und Berzhausen. Die Ablagerung soll am Wochenende 13.09. bis 15.09.2024 erfolgt sein. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Örtliche Ordnungsbehörde –