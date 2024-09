Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

INGELBACH – Seniorenausflug am 8. Oktober

Liebe Ingelbacher Seniorinnen und Senioren, die Ortsgemeinde lädt euch herzlich zum diesjährigen Seniorenausflug in die Birkenhof Brennerei nach Nistertal am Dienstag, 8. Oktober 2024, ein. Alle Senioren/innen ab 65 Jahren können mir Ihren Ehe- bzw. Lebenspartnern (auch wenn diese noch keine 65 Jahre alt sein sollten) am Ausflug teilnehmen. Abfahrt ist um 14:45 Uhr an der Bushaltestelle im Niederdorf.

Nach einer Führung durch die Brennerei erfolgt die Rückfahrt. Anschließend laden wir euch zum gemütlichen Beisammensein mit einem kleinen Imbiss in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Sollte jemand nicht mit nach Nistertal fahren wollen, kann er gerne gegen 18:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus dazu kommen.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 01.10.24 entweder per Mail an gemeinde@Ingelbach.de oder bei jedem Gemeinderatsmitglied persönlich. Bitte gebt mit an, ob ihr an beiden oder nur an einem der Programmpunkte teilnehmen möchtet. Wir freuen uns auf einen schönen Ausflug mit euch! Im Namen der Ortsgemeinde Ingelbach Sebastian Grollius, Erster Beigeordneter