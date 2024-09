Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

BIRNBACH – Kirchenchor Birnbach Gelungener Ausflug

Am Samstagmorgen so gegen 9:30 startete das Unternehmen Ausflug. Die Zeit im Bus war kurzweilig, und bald hatten wir auch schon Koblenz erreicht. Nach einigen Kurven in der Stadt konnten wir aussteigen und wanderten zur Seilbahn. Die Führerin war sehr kompetent und erzählte uns die Geschichte der Festung, zuerst auf dem Plateau und bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten. Danach fuhren wir an den Rhein zur Bootstour. Das Schiff hieß La Paloma und wir stiegen in Stolzenfels zu. Die Schifffahrt war auf jeden Fall ein voller Erfolg und hat allen sehr gut gefallen.

Anschließend brachte uns der Bus nach Vallendar zum Biergarten Mediterraneo am Rheinufer. Das Essen hatten wir ja bereits vorbestellt, also ging alles sehr schnell und reibungslos. Den Fahrkünsten unseres Busfahrers ist es zu verdanken, dass wir nicht in Vallendar verlorengegangen sind und bald auf der Autobahn waren. Gegen 19:30 waren wir wieder in Weyerbusch. Es war ein schöner Tag – sehr schön, sonnig und heiß – und wir haben einiges gesehen und erlebt und bedanken uns bei Lothar und Kathi für die tolle Organisation.