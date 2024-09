Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

BEROD – Familienausflug und Seniorenfahrt – Eine aufregende Woche für die Beroder Familien und Senioren

Am Donnerstag reisten die Beroder Seniorinnen und Senioren mit dem Bus nach Vallendar, um von dort mit dem Schiff die Burgen und Schlössertour über den Rhein zu erleben. Bei herrlichem Sonnenschein ging es anschließend vom Deutschen Eck in Koblenz mit der Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein. Es war ein rundum schöner Tag mit netten Gesprächen und tollen Eindrücken.

Zwei Tage später waren die Beroder Familien unterwegs. In diesem Jahr wurde der Beroder Wald erkundet, der viel zu bieten hat. Vielen Dank an dieser Stelle an Klaus Schumacher und Tatjana Heinemann-Beyer, die die Wanderroute geplant, vorbereitet und durch viele Hinweise gespickt haben. Gestartet wurde am Bürgerhaus Berod, von wo aus es auch direkt Richtung Wald ging. Zuerst zum alten Basaltbruch. Klaus Schumacher führte die Gruppe und informierte zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten. Anschließend wurden die größten Eichen-Bäume bestaunt. Es waren acht

Kinder nötig, um eine dieser alten Eichen zu umarmen. Am Quarzitbruch wurde sich bei warmer Fleischwurst im Brötchen und kalten Getränken gestärkt, bevor das „Drei-Kreiseck“ begutachtet werden konnte.

Ein wahres Highlight war die Besichtigung des früheren Kohlemeilers und der noch zu erkennenden Rennöfen, die inmitten des Beroder Waldes standen. Den Abschluss der knapp zehn Kilometer langen Wanderung fanden die Familien am Bolzplatz, wo bereits der Grill und Getränke auf die Gruppe wartete und noch einige Zeit gespielt und geplaudert wurde. Stephan Müller, Ortsbürgermeister