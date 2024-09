Veröffentlicht am 28. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch des Gesundheitsministers Clemens Hoch im Altenkirchener Kreistag

Mit Blick auf den Besuch des Gesundheitsministers Clemens Hoch im Altenkirchener Kreistag am 08. Oktober erklären die beiden Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und Dr. Matthias Reuber: „Die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen und dem nördlichen Westerwald war in den vergangenen Monaten von mehreren Veränderungen und teils massiven Einschnitten betroffen. In der vergangenen Woche wurde eine Meldung über eine mögliche Schließung der Kinderklinik in Kirchen diskutiert, welche allerdings von Seiten des Krankenhausträgers anschließend relativiert wurde. Dennoch hat dieser Schritt erneut für eine massive Verunsicherung in der Bevölkerung und der Belegschaft gesorgt. Wir begrüßen es daher sehr, dass Gesundheitsminister Clemens Hoch auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion am 08. Oktober in den Altenkirchener Kreistag kommt und erwarten, dass er zu den aktuellen Entwicklungen klar Stellung bezieht. Eine aktive, ehrliche und zukunftsfähige Krankenhausplanung ist eine Kernaufgabe des Landes und wir fordern klare Aussagen zu tragfähigen Lösungen für den Kreis Altenkirchen.

Es ist jetzt an der Zeit, dass das Land alle Pläne für die Zukunft der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Kreis Altenkirchen, aber auch im ganzen nördlichen Rheinland-Pfalz, auf den Tisch legt und transparent und offen kommuniziert.

Das Land hat bei der Generalsanierung des Standortes in Altenkirchen über 25 Millionen Euro investiert und beabsichtigt nun den Großteil der Kosten für den Neubau eines Westerwaldklinikums zu tragen. Es ist daher nur logisch, dass das Land bei der Ausgestaltung des zukünftigen Westerwaldklinikums und der bestehenden Häuser ein großes Mitspracherecht hat und klare Linien vorgeben kann und gegenüber den Krankenhausträgern auch muss. Wie viele Menschen im Kreis Altenkirchen erwarten wir nun in Sachen Krankenhausplanung endlich Transparenz und Verlässlichkeit der Landesregierung. Der Besuch des Ministers am 08. Oktober sollte der erste Schritt zu einem neuen Umgang mit dem Thema hin zu klaren Perspektiven für eine gute Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region sein.“ Foto: Archiv BK – diwa