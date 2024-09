Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

SELTERS – Mehrere Fälle von Sachbeschädigung in Selters

Samstag, 14. September 2024, zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr ereigneten sich mehrere Fälle von Sachbeschädigungen in Selters am Skaterplatz und in der Straße „Im Gänsstück“ durch das Besprühen mit grünem und lilafarbenem Lack. Dabei wurden eine Hauswand, Kanaldeckel, Stromkasten, Laternen, ein Brückengeländer und eine Werbetafel besprüht. Erste Täterhinweise liegen vor, die aber noch ausgewertet werden müssen. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Zeugenhinweise und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Geschädigte gibt. Die Polizeiinspektion Montabaur ist unter der Tel. 02602-9226-0 erreichbar. Quelle: Polizei