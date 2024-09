Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Maßnahmen zur Bekämpfung der Rotlichtkriminalität im Bereich Koblenz

Mittwoch, 25. September 2024, fanden erneut gemeinsame Kontrollmaßnahmen der Koblenzer Behörden zur Bekämpfung krimineller Strukturen im Rotlichtmilieu statt. Kräfte des Polizeipräsidiums Koblenz, der Stadtverwaltung, des Hauptzollamtes, der Steuerfahndung sowie der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz überprüften mehrere Objekte im Stadtgebiet Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz.

Immer wieder gelingt es bei diesen Maßnahmen, Verstöße gegen verschiedene rechtliche Vorgaben festzustellen, Strukturen aufzuhellen und möglichen Opfern Hilfsangebote anzubieten. Im Jahr 2023 hatte die Mordkommission der Kriminaldirektion Koblenz in einem Fall ermittelt, bei dem eine 31-jährige Prostituierte in Koblenz in der Baedekerstraße durch jahrelange Misshandlungen zu Tode kam. Die Täter wurden ermittelt und wegen Mordes erstinstanzlich verurteilt.

„So etwas darf sich niemals wiederholen und dafür werden wir alles tun, was in unserer Kraft steht“, betont Ulrike Mohrs, Bürgermeisterin der Stadt Koblenz. Mit dem kooperativen Ansatz aller beteiligten Behörden gelingt es, die notwendige Expertise zu bündeln und konsequent gegen kriminelle Netzwerke in Koblenz und Umgebung einzusetzen. Die Kontrollmaßnahmen werden auch zukünftig stattfinden. Quelle: Polizei