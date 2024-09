Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

BILLIGHEIM-INGENHEIM – Schwerer Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der L 544 – drei Personen schwer verletzt

Drei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag auf der Landstraße 544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth. Gegen 12:00 Uhr befuhr eine 23jährige Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem Fahrzeug die Landstraße von Barbelroth in Richtung Mühlhofen. In entgegengesetzter Richtung fuhren eine 81-jährige Frau mit ihrem 84jährigen Ehemann als Beifahrer. Aus ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes war der 84-jährige Beifahrer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Hierzu waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Rekonstruierung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Den beiden Fahrerinnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Zur Unfallaufnahme war die Landstraße 544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth für insgesamt fünf Stunden gesperrt und der Verkehr wurde durch die Straßenmeisterei umgeleitet. Quelle und Fotos: Polizei