Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

ARBACH – Öffentlichkeitsfahndung nach 86jährigem Mann aus Arbach (Kreis Vulkaneifel)

Seit dem 27. September 2024, 08:30 Uhr wird der 86jährige Hans Adolf Thomas aus Arbach im Kreis Vulkaneifel vermisst. Herr Thomas hat sich am Morgen mit seinem 18 Jahre alten Fahrzeug, einem VW Golf Plus in der Farbe schwarz mit Kennzeichen DAU-QS 376 von Zuhause entfernt. Er wollte zu einem nahegelegenen Arzt in den Kreis Mayen-Koblenz fahren, kam dort jedoch nicht an.

Aufgrund des Alters und des Gesundheitszustands kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Aktuell laufen polizeiliche Ermittlungs- und Suchmaßnahmen auch unter Beteiligung der örtlichen Feuerwehren und eines Polizeihubschraubers.

Die Polizeiinspektion Daun bittet die Bevölkerung um Hinweise jeglicher Art. Wer hat Herrn Thomas oder sein Fahrzeug im Laufe des heutigen Tages gesehen? Wem ist das Fahrzeug fahrend oder abseits der Fahrbahn auf einem Parkplatz stehend aufgefallen?

Für jegliche Hinweise bedankt sich die Polizeiinspektion Daun bereits im Vorfeld. Jegliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten. Quelle: Polizei