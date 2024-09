Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

WISSEN – Sommerfest im Heim St. Josef in Wissen

Das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef in der Wissener Brückhöfe hatte wieder zu seinem beliebten Sommerfest eingeladen. Leider musste die Veranstaltung diesmal aber auf Grund der Witterung im Mehrzwecksaal stattfinden, was der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Los ging es mit einem ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer Marcus Tesch und Pater Thomas seitens der evangelischen beziehungsweise katholischen Kirchen konzelebrierten. Die Fürbitten steuerten einige Heimbewohner bei.

Vor dem gemeinsamen Kaffeetrinken sprach Einrichtungsleiterin Sandra Jaeger ein Grußwort und wünschte allen Anwesenden einen schönen Nachmittag. Dann wurde es richtig turbulent im Raum. Auf die improvisierte Bühne traten nämlich nacheinander die beiden jüngsten Tanzgruppen der DJK Wissen/Selbach. Zu einem „Step by Step“ und dann die „Dance Angels“. Die noch sehr jungen Damen legten eine wahrhaft kesse Sohle vor, was zu starkem Beifall führte. Dieser galt natürlich auch den Trainerinnen Monika Grahn, Lisa Seitz und Jenny Ketzer.

Die DJK ist öfter zu Gast bei St. Josef. Man tritt regelmäßig im Frühjahr auf oder färbt zusammen mit den Seniorinnen und Senioren Ostereier. Gern gesehen ist auch immer wieder der MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen. Beim Sommerfest stimmte er unter anderem unter der Dirigentschaft von Vizechorleiter Jörg Simon „Bergheimat“ oder „Kein schöner Land“ an, wobei nicht wenige Heimbewohner zaghaft mitsummten. Die Sängerknaben von der Birkener Höhe finden sich hier öfter ein, so beispielsweise bei Auftritten in der Adventszeit.

Drehorgelspieler Harald Heidemann setzte dann den Schlusspunkt der kurzweiligen Veranstaltung. Er ist ebenfalls kein Unbekannter vor Ort und präsentierte am Sonntag eine reichhaltige Auswahl heiterer Melodien. Den Heimbewohnern machte der muntere Musikus jedenfalls eine große Freude, man wollte ihn kaum wieder fortlassen. Doch jedes Fest muss einmal zu Ende gehen; eine Neuauflage dürfte es im kommenden Jahr geben. (bt) Fotos: Bernhard Theis