Veröffentlicht am 29. September 2024 von wwa

RETTERSEN – Stabile Verhältnisse in Rettersen – Norbert Anhalt weiterhin Ortsbürgermeister von Rettersen

Zu Beginn der Sitzung verpflichtete Ortsbürgermeister Norbert Anhalt die Ratsmitglieder im Namen der Ortsgemeinde Rettersen durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten,

auf die er auch nochmal explizit hinwies. Sodann nahm der Erste Beigeordnete Jürgen Liessmann die Ernennung von Norbert Anhalt, der in der Direktwahl am 9. Juni 2024 erneut gewählt wurde, zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Rettersen vor.

In der sich anschließenden geheimen Wahl wurden Jürgen Liessmann zum Ersten Beigeordneten und Werner Schmidt zum Beigeordneten gewählt. Der Ortsbürgermeister verlas zu ihrer Ernennung jeweils die Ernennungsurkunde. Da es sich in beiden Fällen um eine Wiederwahl handelt, entfielen Vereidigung und Amtseinführung.

Unter TOP 4 „Beschlussfassung über die die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben“ beschloss der Ortsgemeinderat nach kurzer Beratung, künftig keinen Rechnungsprüfungsausschuss mehr zu bilden.

Unter TOP 5 dankte der Ortsbürgermeister dem ausgeschiedenen Ratsmitglied Nina Siewert für ihr Engagement im Ortsgemeinderat und ihren Einsatz zum Wohle der Ortsgemeinde Rettersen. Da Siewert an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, wird der Vorsitzende sich zu einem späteren Zeitpunkt noch persönlich bei ihr bedanken.

Unter TOP „Verschiedenes“ informierte Ortsbürgermeister Anhalt darüber, dass die Arbeiten zur Gestaltung der neuen Multifunktionsfläche neben dem Dorfgemeinschaftshaus voranschreiten. Da diese bis zum 31.10.2024 abgeschlossen sein müssen, wurde der Vorsitzende noch durch den bisherigen Ortsgemeinderat ermächtigt, die erforderlichen Aufträge im Sommer zu vergeben. Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates soll Anfang Oktober stattfinden.

Die Arbeiten zum Baumrückschnitt in der Gemeinde wurden ebenfalls durchgeführt. Der Ortsbürgermeister bat um entsprechende Information, sofern jemandem noch an irgendeiner Stelle Handlungsbedarf auffällt. Auch im Bereich der Wirtschaftswege wurden Rückschnittarbeiten durchgeführt. Aufgrund eines Defekts wurde auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus ein Federspielgerät ausgetauscht.

In seinem Rückblick auf das stattgefundene Dorffest zeigte sich der Vorsitzende zufrieden. Das gute Wetter, die Anzahl der Besucher und nicht zuletzt der Umsatz haben zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. Die Planungen für das Dorffest im Jahr 2025 sollen frühzeitig angegangen werden. Zum Ärgernis der Gemeinde berichtete der Ortsbürgermeister abschließend über zwei wilde Müllablagerungen in der Gemeinde.

Da kein eigenständiger TOP „Einwohnerfragestunde“ auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung festgesetzt worden war, aber einige Zuhörer anwesend waren, fragte Ortsbürgermeister Anhalt, ob es aus dem Kreis der anwesenden Einwohner noch Anregungen gebe. Daraufhin wurden durch verschiedene Bürger folgende Punkte vorgetragen: Eine Einwohnerin bat den Ortsbürgermeister mit der Halterin eines Hundes in Kontakt zu treten, da dieser – offensichtlich oft aus dem Haus der Halterin ausgesperrt – zeitweise stundenlang bellen würde.

Der ehemalige Ortsbürgermeister Wolfgang Schmitt gratulierte allen gewählten Ratsmitgliedern zu ihrer Wahl und wünschte ihnen eine gute Zeit sowie erfolgreiche Arbeit im neu gewählten Ortsgemeinderat.

Die Verwaltung wurde zudem auf Mängel bei der Zustellung des Mitteilungsblattes in den Sommermonaten hingewiesen und gebeten, diesbezüglich eine Lösung mit dem Verlag herbeizuführen.

Eine Einwohnerin wünschte sich in der Ortsgemeinde eine Bücherstation, die ggf. in einer Bushaltestelle platziert werden könnte. Aktuell fehlt noch ein geeigneter Schrank zur Umsetzung der Idee. Auch regte sie an, über eine Bürgerinformationsbroschüre mit den wichtigsten Informationen zur Ortsgemeinde Rettersen nachzudenken.

Ein Bürger berichtete, dass von der Eiche neben der Buswartehalle in der Hahner Straße Äste zu Boden fallen. Ortsbürgermeister Anhalt klärt, ob auch an diesem Baum bereits Rückschnittarbeiten erfolgt sind. Abschließend dankte der Vorsitzende den Wählerinnen und Wählern aus der Ortsgemeinde für das ihm und dem neuen Ortsgemeinderat ausgesprochene Vertrauen und schloss sodann die Sitzung. Fotos: VG AKFL

Titelfoto: von links: Beigeordneter Werner Schmidt, Ortsbürgermeister Norbert Anhalt und Erster Beigeordneter Jürgen Liessmann