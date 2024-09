Veröffentlicht am 27. September 2024 von wwa

OBERWAMBACH – Neue Ortsbürgermeisterin Kathrin Kaiser wurde auf der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates feierlich in ihr Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats wurde die neue Ortsbürgermeisterin Kathrin Kaiser von ihrem Amtsvorgänger Hans-Joachim Ramseger ernannt, vereidigt und feierlich in ihr Amt als Ortsbürgermeisterin von Oberwambach eingeführt. Als Beigeordnete wurden vom Ortsgemeinderat Michael Müller als Erster Beigeordneter und Monika Mostafa als Beigeordnete einstimmig gewählt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat für die kommende Wahlperiode einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Die Wahl der Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter ist in der nächsten Sitzung vorgesehen. Zum Abschluss erfolgten Dankesworte an den ehemaligen Ortsbürgermeister Hans-Joachim Ramseger. Der anwesende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, erinnerte an Ramsegers Amtszeit, auch als Mitglied des Verbandsgemeinderats, und überreichte ein Sachgeschenk. Foto: Torsten Löhr