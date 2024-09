Veröffentlicht am 28. September 2024 von wwa

ORFGEN – Neuer Ortsbürgermeister Oliver Dudziak wurde auf der konstituierenden Sitzung feierlich in sein Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt der neue Ortsbürgermeister Oliver Dudziak von seinem Amtsvorgänger Michael Deisting die Ernennungsurkunde und wurde anschließend vereidigt und feierlich in sein Amt als Ortsbürgermeister von Orfgen eingeführt. Als Beigeordnete wurden vom Ortsgemeinderat Jonas Deneu (in Abwesenheit) als Erster Beigeordneter und Niklas Kleefisch als Beigeordneter gewählt. Anschließend verabschiedete Ortsbürgermeister Oliver Dudziak Bürgermeister Michael Deisting und Ratsmitglied Horst Strickhausen bedankte sich bei ihnen für ihre geleistete Arbeit zum Wohl der Ortsgemeinde mit einem Sachgeschenk. Fotos: VG AKFL