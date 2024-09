INGELBACH – Führung der Amtsgeschäfte in Ingelbach durch den neuen Ersten Beigeordneten Sebastian Grollius

Veröffentlicht am 28. September 2024 von wwa

INGELBACH – Führung der Amtsgeschäfte durch den neuen Ersten Beigeordneten Sebastian Grollius

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats wurde einstimmig Sebastian Grollius zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt. Da bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 für das Amt des Ortsbürgermeisters kein Wahlvorschlag eingereicht wurde und auch in der Sitzung keine Kandidatin/kein Kandidat gewählt werden konnte, werden die Amtsgeschäfte bis auf weiteres von dem Ersten Beigeordneten geführt (der ehemalige Ortsbürgermeister Dirk Vohl hat sein Amt niedergelegt). Ihm zur Seite steht künftig Claus Weber, der zum neuen Beigeordneten vom Ortsgemeinderat, ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Beide Beigeordneten wurden vereidigt und feierlich in ihr Amt eingeführt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat für die kommende Wahlperiode einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden und wählte zugleich die Mitglieder und Stellvertreter dieses Ausschusses in offener Abstimmung. Zum Abschuss bedankte sich Sebastian Grollius bei Dirk Vohl für sein Engagement und seine geleistete Arbeit als Ortsbürgermeister zum Wohl der Ortsgemeinde Ingelbach. Foto: VG AKFL

Foto: Der neue Ortsgemeinderat mit dem Ersten Beigeordneten Sebastian Grollius (5. von links) und dem Beigeordneten Claus Weber (rechts)