GIERSHAUSEN – Ortsbürgermeister Jens Klöckner auf der konstituierenden Sitzung in seinem Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats erhielt Ortsbürgermeister Jens Klöckner, der bei der Direktwahl am 9. Juni 2024 in seinem Amt bestätigt wurde, von dem Ersten Beigeordneten die Ernennungsurkunde für die kommende Wahlzeit des Ortsgemeinderats. Des Weiteren wurden vom Ortsgemeinderat Michael Schulz als Erster Beigeordneter und Martin Hottgenroth als Beigeordneter gewählt.

Ortsbürgermeister Jens Klöckner verabschiedete die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Bernd Wilhelm Hottgenroth und Horst-Walter Schuh und dankte für ihre geleistete Arbeit zum Wohl der Ortsgemeinde und für die 30-jährige Amtszeit. Foto: VG AKFL

Foto: Von links: Günter Eufinger, Udo Berger, Fred Schumacher, Martin Hottgenroth, Michael Schulz, Jens Klöckner, Christian Steffen