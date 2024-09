Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Fahndung nach unbekannten Tätern in St. Katharinen

Am 20. August 2024 gegen 15 Uhr begaben sich die beiden Unbekannten in die REWE-Filiale in 53562 St. Katharinen. Dort schob einer der Täter einen Einkaufswagen durch die Gänge des Marktes, während der andere Täter diesen mit diversen Kosmetikartikeln sowie Nahrungsmitteln im Wert von mehreren hundert Euro belud. Im Anschluss verließen die Täter den Supermarkt, ohne die Ware zu bezahlen. Es liegen bislang keine Hinweise auf die Personen oder ein mögliches Tatfahrzeug vor. Fotos der Täter sind hier zu finden: https://s.rlp.de/XJOr6Cl. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der 02644 943-0 entgegen. Quelle: Polizei