Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Schulwegkontrollen in Waldbreitbach führen erneut zu zahlreichen Verstößen

Nachdem bereits am 24. September 2024 zahlreiche Verstöße bei Schulwegkontrollen in Waldbreitbach, In der Au, festgestellt werden mussten, kontrollierten am Mittwochmorgen erneut Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern in Fahrzeugen. Leider mussten die Beamten auch hier eine hohe Beanstandungsquote feststellen. Bei insgesamt 14 kontrollierten Fahrzeugen waren erneut sechs Kinder nicht oder nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Diesbezüglich weist die Polizei Straßenhaus darauf hin, dass die Sicherung von Kindern im Straßenverkehr gesetzlich vorgeschrieben und unerlässlich für ihre Sicherheit ist. Auch auf Fahrten innerhalb der Ortslagen und gerade auf dem Schulweg ist erhöhte Vorsicht geboten. Verkehrsunfälle können schwerwiegende Folgen haben – gerade für Kinder, die zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern gehören.

Auch in Zukunft werden gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen durchgeführt, um die Sicherheit auf den Schulwegen weiter zu verbessern und Unfälle zu verhindern. Quelle: Polizei