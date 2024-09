Veröffentlicht am 26. September 2024 von wwa

HORHAUSEN – Tourismusentwicklung in der Region Westerwald-Sieg: 4-Sterne-DTV-Zertifizierung für Ferienwohnung Waldzauber in Horhausen

Die Qualität der Unterkünfte in der Region Westerwald-Sieg hat sich einmal mehr bewährt: Die Ferienwohnung Appartement Waldzauber in Horhausen wurde mit der begehrten 4-Sterne-Zertifizierung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ausgezeichnet. Die Unterkunft, die Anfang dieses Jahres neu eröffnet wurde, ist das Ergebnis einer bemerkenswerten Transformation: Nachdem Besitzerin Christa Stelter ihr Kosmetikstudio aus gesundheitlichen Gründen schließen musste, entschied sie sich, das Studio zu sanieren und in eine Ferienwohnung umzugestalten. Die DTV-Klassifizierung, die Ferienunterkünfte in Hinblick auf Sauberkeit, Ausstattung und Qualität prüft, hat die hochwertige Gesamtausstattung und den gehobenen Komfort des Appartement Waldzauber anerkannt.

Die Zertifizierung, die für drei Jahre gültig ist, bestätigt die ansprechende Qualität und den aufeinander abgestimmten Gesamteindruck der Ferienwohnung. Die Zusammenarbeit mit dem Westerwald-Sieg Tourismus, vertreten durch Susanna Mokroß, hat dazu beigetragen, die Unterkunft in den regionalen Tourismusmarkt zu integrieren.

Seit 2021 gibt es das Büro des Westerwald-Sieg Tourismus in der Kreisverwaltung, das sich die Weiterentwicklung der touristischen Strukturen in der Region auf die Fahnen geschrieben hat. Die drei Kernfelder Netzwerk, Produktentwicklung und Digitalisierung haben bereits erste Erfolge gezeigt. Die Mitarbeiterinnen im Backoffice unterstützen die touristischen Projekte umfassend und stehen für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Anwesend bei der feierlichen Übergabe der Zertifizierung waren Rolf Schmidt-Markoski und Angela Metzen von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sowie Susanna Mokroß, stellvertretend auch für den Westerwald Touristik Service Montabaur, der die Abwicklung der Zertifizierung mit dem DTV übernimmt. Sie gratulierten zur Neueröffnung und äußerten ihre Freude über die hochwertige Unterkunft im Landkreis Altenkirchen.

Die Ferienwohnung Appartement Waldzauber ist ein weiteres Beispiel für die engagierten und qualitätsbewussten Unternehmer in der Region Westerwald-Sieg, die dazu beitragen, den Tourismus in der Region zu stärken und zu diversifizieren.

Foto: Gratulation zur DTV-Zertifizierung: (von links) Angela Metzen von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Inhaberin Christa Stelter und Susanna Mokroß, Westerwald-Sieg Tourismus. (Foto: Thorsten Stahl, Kreisverwaltung Altenkirchen)